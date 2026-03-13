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Azur Steam Iron

Descatalogado

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AzurSteam Iron

GC4422/02

Azur Steam Iron

Descatalogado

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Manuales y documentación

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF archivo, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Para un planchado más fácil y suave, necesitas la mejor combinación de deslizamiento y potente vapor. ¡Esta plancha con suela SteamGlide te ofrece lo mejor de ambos!

  • PDF archivo
  • 29 March 2026

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