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GC4640
Ionic DeepSteam
El proceso de ionización crea partículas de vapor más pequeñas que penetran más profundamente en los tejidos, eliminando así fácilmente hasta las arrugas más rebeldes.
Plancha de vapor de Philips con vapor continuo de hasta 40 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
La suela SteamGlide es la mejor suela de Philips. Dispone de una gran resistencia a los arañazos, se desliza de forma excelente y es fácil de limpiar.
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