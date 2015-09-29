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Descatalogado

PerfectCare AquaPlancha con generador de vapor

GC8641/30

4.8
| (26) Reseñas | 96% ha recomendado este producto

1 premio

Planchado ultra rápido
Plancha cualquier tejido que se pueda planchar desde seda hasta lino, algodón, cachemir... en cualquier orden, sin tener que realizar ningún ajuste. La plancha Philips PerfectCare ofrece unos resultados rápidos sin riesgo de que la ropa se queme o brille. Un planchado realmente sencillo.
Ver todos los beneficios

sin necesidad de ajustar la temperatura

Planchado ultra rápido

  • Presión de hasta 5,4 bares

  • Golpe de vapor de 290 g

  • Bloqueo de seguridad

  • Depósito de agua fijo de 2,5 l

Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado

Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado

El vapor está listo al nivel máximo en 2 minutos y con rellenado de agua en cualquier momento

Admite el uso de agua del grifo y puedes rellenarla en cualquier momento durante el planchado

Admite el uso de agua del grifo y puedes rellenarla en cualquier momento durante el planchado

Tu plancha con generador de vapor está diseñada para utilizar agua del grifo. Durante el planchado, cuando se agote el agua del depósito, puedes rellenarlo fácilmente sin tener que esperar y sin necesidad de apagar el aparato.

Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar

Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar

La tecnología innovadora OptimalTEMP de Philips garantiza que no se queme ningún tejido que se pueda planchar. Durante el planchado, no es necesario colocar la plancha en la estación base, simplemente deje la suela de la plancha caliente directamente en las prendas o la funda de algodón de la tabla de planchar sin ningún accesorio adicional. No dañará ninguna de las prendas que se pueden planchar, ni la tabla. Esto facilita el planchado con menos esfuerzo para la muñeca.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

26

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

2
1

29/09/2015

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Dieses Produkt ist sehr gut

bin mit dem Produkt sehr zufrieden und kann es nur weiterempfelen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Dampfbügelstation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Dampfbügelstation

21/06/2015

België

België

Comprador verificado

prima eigenschappen

een zaligheid om mee te strijken is heel handig en ligt goed in de hand

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator

20/09/2014

België

België

Rapide et facile d'utilisation avec le réglage de t° automatique

La première fois que je repasse avec une centrale vapeur... Un peu surprise du bruit au début. Mais au final, repassage plus rapide qu'avec mon "ancien" fer vapeur, plus maniable (car plus léger) mais avec assez de poids sur les vêtements qd même. Je l'ai essayé sur des vêtements déjà secs depuis plusieurs jours, et... résultat impeccable! Aucune difficulté pour les défroisser. Pas de réglage de t° préliminaire et pas de soucis pour les vêtement délicats. Arrêt automatique pratique. Assez grande capacité pour ne pas devoir recharger la base trop souvent. Petit bémol: le réservoir n'est pas amovible pour le remplissage... Sinon, rien à dire!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Centrale vapeur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Centrale vapeur

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