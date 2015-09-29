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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Presión de hasta 5,4 bares
Golpe de vapor de 290 g
Bloqueo de seguridad
Depósito de agua fijo de 2,5 l
El vapor está listo al nivel máximo en 2 minutos y con rellenado de agua en cualquier momento
Tu plancha con generador de vapor está diseñada para utilizar agua del grifo. Durante el planchado, cuando se agote el agua del depósito, puedes rellenarlo fácilmente sin tener que esperar y sin necesidad de apagar el aparato.
La tecnología innovadora OptimalTEMP de Philips garantiza que no se queme ningún tejido que se pueda planchar. Durante el planchado, no es necesario colocar la plancha en la estación base, simplemente deje la suela de la plancha caliente directamente en las prendas o la funda de algodón de la tabla de planchar sin ningún accesorio adicional. No dañará ninguna de las prendas que se pueden planchar, ni la tabla. Esto facilita el planchado con menos esfuerzo para la muñeca.
Premios
4.8
de 4
26
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
Mila07
29/09/2015
Österreich
Comprador verificado
Dieses Produkt ist sehr gut
bin mit dem Produkt sehr zufrieden und kann es nur weiterempfelen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Dampfbügelstation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Dampfbügelstation
wendy1708
21/06/2015
België
Comprador verificado
prima eigenschappen
een zaligheid om mee te strijken is heel handig en ligt goed in de hand
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator
CarolineD75
20/09/2014
België
Rapide et facile d'utilisation avec le réglage de t° automatique
La première fois que je repasse avec une centrale vapeur... Un peu surprise du bruit au début. Mais au final, repassage plus rapide qu'avec mon "ancien" fer vapeur, plus maniable (car plus léger) mais avec assez de poids sur les vêtements qd même. Je l'ai essayé sur des vêtements déjà secs depuis plusieurs jours, et... résultat impeccable! Aucune difficulté pour les défroisser. Pas de réglage de t° préliminaire et pas de soucis pour les vêtement délicats. Arrêt automatique pratique. Assez grande capacité pour ne pas devoir recharger la base trop souvent. Petit bémol: le réservoir n'est pas amovible pour le remplissage... Sinon, rien à dire!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Centrale vapeur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PerfectCare Aqua GC8641/30 Centrale vapeur