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PerfectCare Aqua Plancha con generador de vapor

Descatalogado

Asistencia

PerfectCare AquaPlancha con generador de vapor

GC8641/30

PerfectCare Aqua Plancha con generador de vapor

Descatalogado

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Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8641/30 - English (US)

  • PDF archivo, 955.7 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron

  • PDF archivo, 967.9 kB
  • 12 March 2024

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