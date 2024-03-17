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PerfectCare Aqua Plancha con generador de vapor
Descatalogado
Asistencia
GC8641/30
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8641/30 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron
Todas (4)
Otros fallos (1)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
No puedo pulsar el botón Decalc de la plancha Philips
¿Puedo dejar la plancha Philips en la tabla a intervalos?
Cómo limpiar el depósito de agua del centro de planchado Philips
Quitapelusas eléctrico
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
El piloto azul del centro de planchado Philips parpadea
La plancha de vapor Philips se ha apagado/no funciona
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas