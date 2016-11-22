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Descatalogado
HC3400/15
CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
El CORTAPELOS serie 3000 se ha creado para durar y para que ofrezca un buen rendimiento. El innovador elemento de corte, las cuchillas de acero inoxidable y el peine-guía para el pelo ajustable se han diseñado para proporcionar un corte rápido y apurado en todo momento.
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
Uso con cable
Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.*
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para ofrecer un afilado duradero.
Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine-guía ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.
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3.6
de 4
41
Reseñas
joverco
22/11/2016
España
Comprador verificado
per la meva sra i jo maravellos
cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
CARLOS08
13/01/2016
España
ESTE PRODUCTO TIENE UNAS CARACTERISTICAS EXCELENTES
LES RECOMIENDO ESTE PRODUCTO ES UNO DE LOS MEJORES QUEE TENIDO Y COMO FHILIPS NINGUNO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Quéqué
23/06/2018
Portugal
Excelentíssimo
Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
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