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Descatalogado

Hairclipper series 3000Cortapelos

HC3400/15

3.6

| (41) Reseñas

CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*

El CORTAPELOS serie 3000 se ha creado para durar y para que ofrezca un buen rendimiento. El innovador elemento de corte, las cuchillas de acero inoxidable y el peine-guía para el pelo ajustable se han diseñado para proporcionar un corte rápido y apurado en todo momento.

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con tecnología DualCut para un corte más rápido y apurado

CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • Uso con cable

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.*

Cuchillas de acero autoafilables para un filo duradero

Cuchillas de acero autoafilables para un filo duradero

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para ofrecer un afilado duradero.

13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine-guía ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

41

Reseñas

22/11/2016

España

España

Comprador verificado

per la meva sra i jo maravellos

cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

13/01/2016

España

España

ESTE PRODUCTO TIENE UNAS CARACTERISTICAS EXCELENTES

LES RECOMIENDO ESTE PRODUCTO ES UNO DE LOS MEJORES QUEE TENIDO Y COMO FHILIPS NINGUNO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

23/06/2018

Portugal

Portugal

Excelentíssimo

Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

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  1. Comparado con modelo anterior de Philips