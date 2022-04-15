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Descatalogado
Asistencia
HC3400/15
Descatalogado
¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?