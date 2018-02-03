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Descatalogado

Hairclipper series 3000Cortapelos

HC3410/85

3.6

| (31) Reseñas

CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*

El CORTAPELOS serie 3000 se ha diseñado para durar y ofrecer un gran rendimiento. La innovadora unidad de corte y el peine-guía ajustable se han diseñado para proporcionarte un recorte rápido y preciso en todo momento. También incluye un cómodo recortador para nariz, orejas y cejas.

Ver todos los beneficios

Con un cómodo recortador adicional para nariz, orejas y cejas

CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • Uso con cable

  • Recortador para nariz incluido

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se ha diseñado para cortar el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips, con la confianza añadida de un robusto protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.*

Cuchillas autoafilables de acero para un afilado duradero

Cuchillas autoafilables de acero para un afilado duradero

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.

13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine-guía ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

31

Reseñas

03/02/2018

España

España

Es un producto Philps

Llevo años tratando con productos Philips a mi personalmente me da confianza, naturalmente, no todo es perfección, pero tienen cierta relevancia sus productos, y esto ya da una garantía

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper

04/10/2016

España

España

Comprador verificado

Fácil de usar y cómodo

Me gusta que no haya que cambiar las guías,el que solo lleve un peine graduable es mucho más cómodo para mí. El rendimiento es bueno,estoy contenta con la compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper

15/01/2020

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert

Ventajas

mit Phillips bin ich aufgewachsen....

Contras

keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Fecha de uso 2018-01-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Fecha de uso 2018-01-15

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Avisos legales

  1. Comparado con modelo anterior de Philips

  2. Garantía mundial de 5 años (solo el producto HC3410)