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Descatalogado
HC3410/85
CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
El CORTAPELOS serie 3000 se ha diseñado para durar y ofrecer un gran rendimiento. La innovadora unidad de corte y el peine-guía ajustable se han diseñado para proporcionarte un recorte rápido y preciso en todo momento. También incluye un cómodo recortador para nariz, orejas y cejas.
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
Uso con cable
Recortador para nariz incluido
Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se ha diseñado para cortar el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips, con la confianza añadida de un robusto protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.*
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.
Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine-guía ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.
3.6
de 4
31
Reseñas
campi
03/02/2018
España
Es un producto Philps
Llevo años tratando con productos Philips a mi personalmente me da confianza, naturalmente, no todo es perfección, pero tienen cierta relevancia sus productos, y esto ya da una garantía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
mininessie
04/10/2016
España
Comprador verificado
Fácil de usar y cómodo
Me gusta que no haya que cambiar las guías,el que solo lleve un peine graduable es mucho más cómodo para mí. El rendimiento es bueno,estoy contenta con la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
Pacco 33
15/01/2020
Deutschland
sehr zufrieden
Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert
Ventajas
mit Phillips bin ich aufgewachsen....
Contras
keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Fecha de uso 2018-01-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Fecha de uso 2018-01-15
Comparado con modelo anterior de Philips
Garantía mundial de 5 años (solo el producto HC3410)