Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Asistencia
HC3410/85
Descatalogado
¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
El pelo se queda enredado en el cortapelos Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual