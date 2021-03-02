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  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme
  • Corte de pelo sencillo y uniforme

Descatalogado

Hairclipper series 3000Cortacabello

HC3520/15

4.5
| (50) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Corte de pelo sencillo y uniforme
Cortá el cabello de forma sencilla y rápida. La tecnología DualCut con cuchillas autoafilables permite cortar el doble de rápido*. La tecnología Trim-n-Flow cuenta con un peine recortador diseñado para evitar las obstrucciones; así podrás darle un mejor acabado a tu diseño de una sola pasada.
Ver todos los beneficios

Corte más rápido y sin obstrucciones*

Corte de pelo sencillo y uniforme

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • 75 min de uso sin cable/8 h de carga

Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo

Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo

Nuestro cortapelos de Philips con innovador peine-guía se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atascado. Así podrás cortarte el pelo, de principio a fin, sin interrupciones.

Máxima precisión con cuchillas dobles

Máxima precisión con cuchillas dobles

El cortapelos Philips 3000 dispone de la avanzada tecnología DualCut para una precisión máxima. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.

Consigue un corte perfecto pero seguro

Consigue un corte perfecto pero seguro

Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

50

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

2

02/03/2021

España

España

Comprador verificado

El producto cumple con mis expectativas

El producto cumple mis expectativas. Relación calidad precio es muy buen producto producto. Tengo varios productos philips y estoy encantada con ellos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

21/02/2021

España

España

El producto tiene unas funciones fantasticas

Me gusta porque corta muy bien el pelo y apura al maximo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

25/11/2019

España

España

Comprador verificado

El producto es facil de utilizar

Me ha gustado el producto por que es muy facil de utilizar. Su mango es comodo, limpieza facil y resultados perfectos.

Ventajas

Utilizacion sin cables

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Cortá con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior

  2. Cortá 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips