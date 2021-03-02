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Descatalogado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
75 min de uso sin cable/8 h de carga
Nuestro cortapelos de Philips con innovador peine-guía se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atascado. Así podrás cortarte el pelo, de principio a fin, sin interrupciones.
El cortapelos Philips 3000 dispone de la avanzada tecnología DualCut para una precisión máxima. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.5
de 4
50
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Luysa
02/03/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple con mis expectativas
El producto cumple mis expectativas. Relación calidad precio es muy buen producto producto. Tengo varios productos philips y estoy encantada con ellos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Josewito
21/02/2021
España
El producto tiene unas funciones fantasticas
Me gusta porque corta muy bien el pelo y apura al maximo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Aliche8
25/11/2019
España
Comprador verificado
El producto es facil de utilizar
Me ha gustado el producto por que es muy facil de utilizar. Su mango es comodo, limpieza facil y resultados perfectos.
Ventajas
Utilizacion sin cables
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Cortá con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior
Cortá 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips