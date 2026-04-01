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Política de devolución de 30 días
Cuchillas de titanio
400 posiciones de longitud
120 min de uso sin cable/1 h de carga
Hasta 5 años de garantía
Consigue el corte de pelo perfecto con precisión. Elige entre más de 400 longitudes en incrementos de 0,01 mm para conseguir la longitud exacta que buscas para tu look.
Consigue un corte preciso con los 3 peines-guía ajustables. Elige entre más de 400 longitudes de pelo entre 1 y 42 mm o usa el cortapelos sin peine-guía para obtener un corte apurado de 0,5 mm.
Consigue un corte perfecto y seguro con las cuchillas autoafilables de acero con revestimiento de titanio, creadas para ofrecer un rendimiento duradero en todo momento.
Premios
4.1
de 4
908
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Truman B
01/04/2026
España
Comprador verificado
Excelente compra
Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
NsndoGT
31/03/2026
España
Comprador verificado
Pelado perfecto y muy manejable
Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Laurangel3
31/03/2026
España
Comprador verificado
Producto top calidad/precio
Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.
Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.