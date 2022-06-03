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Plásticos 100% de base biológica**
1,2 l para 10 tazas grandes
Desconexión automática
Acabado mate blanco seda
El sistema inteligente que hay en el interior de la jarra, remueve el café de forma uniforme por la jarra, para que el aroma de tu café sea óptimo y uniforme, desde la primera a la última taza.
La función de desconexión automática apaga el aparato después de 30 minutos, lo que ayuda a ahorrar energía y proporciona una mayor seguridad. Se puede preparar una jarra completa en tan solo 10 minutos, lo que permite un mayor ahorro de energía.
Diseñada de manera sostenible con plásticos 100% base biológica** para reducir la huella de CO2 en un 24%*. Este material innovador no solo tendrá un gran impacto en tu cocina, sino que también cuidará del medioambiente.
Premios
4.9
de 4
18
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
almostinho
03/06/2022
Portugal
Comprador verificado
Café excelente
Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.
Ventajas
Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas
Contras
Nada a considerar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
30/04/2022
Portugal
Parte de la promoción
Satisfação a cima de tudo
Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa
Ventajas
Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha
Contras
Volume
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
foryou
26/04/2022
Portugal
Parte de la promoción
Excelente produto!!!
Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.
Ventajas
É prática e funciona muito bem.
Contras
é um pouco grande.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Material del cuerpo principal fabricado con plástico 100% propileno de base biológica certificado, basado en el balance de masas (BioPP representa el 82% del plástico total)
²Cuerpo principal 100 % de plástico PP procedente de fuentes certificadas de base biológica, sobre una base de balance de masas (el 82 % del plástico es BioPP).