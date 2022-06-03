ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible
  • Desayuno sostenible

Edición Eco ConsciousCafetera de goteo de 1,2 l

HD5120/00

4.9
| (18) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

4 Premios

Desayuno sostenible
Disfruta del sabor y el aroma de tu café cada mañana, con un estilo elegante y un rendimiento impecable. Diseñado de forma sostenible con plásticos 100% base biológica** y características de bajo consumo para dar un pequeño paso hacia un futuro más ecológico.
Ver todos los beneficios

Con la cafetera Eco Conscious de Philips

Desayuno sostenible

  • Plásticos 100% de base biológica**

  • 1,2 l para 10 tazas grandes

  • Desconexión automática

  • Acabado mate blanco seda

Espiral Aroma para un gran sabor y un aroma intenso

El sistema inteligente que hay en el interior de la jarra, remueve el café de forma uniforme por la jarra, para que el aroma de tu café sea óptimo y uniforme, desde la primera a la última taza.

Ahorra energía gracias al tiempo de preparación corto y a la desconexión automática

Ahorra energía gracias al tiempo de preparación corto y a la desconexión automática

La función de desconexión automática apaga el aparato después de 30 minutos, lo que ayuda a ahorrar energía y proporciona una mayor seguridad. Se puede preparar una jarra completa en tan solo 10 minutos, lo que permite un mayor ahorro de energía.

Diseño sostenible para un futuro más ecológico

Diseño sostenible para un futuro más ecológico

Diseñada de manera sostenible con plásticos 100% base biológica** para reducir la huella de CO2 en un 24%*. Este material innovador no solo tendrá un gran impacto en tu cocina, sino que también cuidará del medioambiente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD21
  • Award image VRS_PBTAWARD22

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 4

18

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

03/06/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Café excelente

Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.

Ventajas

Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas

Contras

Nada a considerar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

30/04/2022

Portugal

Portugal

Satisfação a cima de tudo

Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa

Ventajas

Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha

Contras

Volume

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

26/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto!!!

Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.

Ventajas

É prática e funciona muito bem.

Contras

é um pouco grande.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Material del cuerpo principal fabricado con plástico 100% propileno de base biológica certificado, basado en el balance de masas (BioPP representa el 82% del plástico total)

  2. ²Cuerpo principal 100 % de plástico PP procedente de fuentes certificadas de base biológica, sobre una base de balance de masas (el 82 % del plástico es BioPP).