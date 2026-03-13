Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Café
Todas las series
Edición Eco Conscious Cafetera de goteo de 1,2 l
Asistencia
HD5120/00
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Todas (3)
¿Con qué frecuencia debo descalcificar mi cafetera Philips?
¿Dónde comprar una jarra para mi cafetera Philips?
Cómo eliminar los depósitos de cal de mi cafetera
Colección ConsciousTapa para depósito de agua
Colección ConsciousPortafiltro
Colección ConsciousTapa para jarra
Colección ConsciousJarra de café
El café de mi cafetera de Philips no está lo suficientemente caliente
La cafetera de Philips sigue goteando después de preparar café
El portafiltro de mi cafetera Philips rebosa
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.