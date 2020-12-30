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Descatalogado
HP4930/00
Seca y cuida el cabello
Cuida tu pelo con este secador fácil de usar. Salon Essential es plegable y, aún así combina 1100 W de potencia para secar el pelo a un nivel óptimo.
1100 W
Plegable
Este secador de 1100 W crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado óptimos para lucir un peinado bonito todos los días.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un resultado final perfecto. Tres ajustes flexibles que garantizan un peinado preciso y con personalidad.
La boquilla estrecha del secador funciona enfocando el flujo de aire a través de la abertura de las áreas específicas, lo que da como resultado un estilo preciso. Además, es genial para retocar el peinado y para perfeccionar el peinado.
Opiniones