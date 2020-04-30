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Descatalogado

SatinShave EssentialAfeitadora eléctrica en seco y húmedo

HP6342/00

4
| (139) Reseñas | 81% ha recomendado este producto
Afeitado seguro y fácil
Con esta completa afeitadora puedes depilarte todo el cuerpo de forma rápida, fácil y segura. El secreto es el pequeño cabezal de afeitado, que corta con rapidez a la vez que protege la piel, dejándote una sensación suave después de cada uso.
Ver todos los beneficios

Afeitado seguro y fácil

  • para las piernas

  • Afeitadora de lámina única

  • Funciona con pilas

Sistema de afeitado seguro y avanzado para proteger la piel

Sistema de afeitado seguro y avanzado para proteger la piel

El suave y pequeño cabezal de afeitado protege tu piel y la deja con un aspecto liso y suave

Mango ergonómico

Mango ergonómico

Para un agarre cómodo

Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera

Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera

Disfruta de un uso cómodo en tu rutina de baño o ducha gracias al agarre antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

139

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

30/04/2020

España

España

Excelente funcionalidad

Es eficiente y dinámica muy buen diseño y eficaz en el depilado

Ventajas

Versatibilidad

Contras

Pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver

15/12/2013

España

España

la mejor

podría ser mejor regalo para ti o para otra persona es una de la mejor .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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13/12/2013

España

España

Perfecto para cualquier zona del cuerpo

Es muy ligera, cómoda de usar y de fácil limpieza, asi que este producto me ayuda muchísimimo en mi cuidado personal. Es rápida y no irrita, la uso en todo el cuerpo, incluso puede utilizarse en el rostro sin ningún problema. ;) Además me encanta que puedan usarse pilas recargables, lo que le da una gran autonomía :D.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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