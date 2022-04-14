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SatinShave Essential Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Descatalogado
Asistencia
HP6342/00
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Instrucciones de uso
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¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
ShaversCepillo de limpieza
SatinShave EssentialPeine-guía de afeitado
La piel se irrita al usar la afeitadora Satin Philips