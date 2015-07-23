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Descatalogado

Bikini PerfectRecortador para la línea del bikini

HP6371/00

3.7

| (12) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Resultados de balneario en casa

Perfila la línea del bikini de la forma que quieras, obteniendo resultados cómodos y precisos y una piel suave como la seda con este recortador de gran precisión.

Ver todos los beneficios

Recortador de gran precisión, menos irritación

Resultados de balneario en casa

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Recortador suave y preciso

Recortador suave y preciso

Recortador suave y preciso, recorta el vello de menos de un milímetro (recorta el vello tan corto como de 0,6 mm).

Peine recortador higiénico

Peine recortador higiénico

Peine recortador higiénico recorta el vello con cinco longitudes diferentes (2 - 10 mm), de manera que puedes dar un etilo creativo a la zona de crecimiento del bikini.

Peine de iones de plata para una higiene garantizada

Peine de iones de plata para una higiene garantizada

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

12

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2

23/07/2015

España

España

Perfecto

Estoy muy contenta con el resultado, en el uso, la duración de la batería...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

20/05/2012

España

España

Práctico y funcional

El producto cumple con lo anunciado, recorta perfectamente el vello a diferentes longitudes. Su diseño es sencillo y por ello muy fácil de usar y sobretodo de limpiar. Se puede hacer perfectamente debajo de un chorro de agua. Me encanta y lo uso con frecuencia. Sin duda lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt macht eine schöne Bikinizone

Dieses Produkt ist sehr zu empfehlen. Das lästige tägliche rasieren fällt weg und man hat für vier Wochen Ruhe. Nix anderes mehr!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer

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