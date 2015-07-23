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Descatalogado
Resultados de balneario en casa
Perfila la línea del bikini de la forma que quieras, obteniendo resultados cómodos y precisos y una piel suave como la seda con este recortador de gran precisión.
Recortar y dar forma
Recortador suave y preciso, recorta el vello de menos de un milímetro (recorta el vello tan corto como de 0,6 mm).
Peine recortador higiénico recorta el vello con cinco longitudes diferentes (2 - 10 mm), de manera que puedes dar un etilo creativo a la zona de crecimiento del bikini.
3.7
de 4
12
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Bitxita
23/07/2015
España
Perfecto
Estoy muy contenta con el resultado, en el uso, la duración de la batería...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
azulceruleo
20/05/2012
España
Práctico y funcional
El producto cumple con lo anunciado, recorta perfectamente el vello a diferentes longitudes. Su diseño es sencillo y por ello muy fácil de usar y sobretodo de limpiar. Se puede hacer perfectamente debajo de un chorro de agua. Me encanta y lo uso con frecuencia. Sin duda lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
labello111
24/06/2012
Deutschland
Dieses Produkt macht eine schöne Bikinizone
Dieses Produkt ist sehr zu empfehlen. Das lästige tägliche rasieren fällt weg und man hat für vier Wochen Ruhe. Nix anderes mehr!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer