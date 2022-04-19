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Bikini Perfect Recortador para la línea del bikini
Descatalogado
Asistencia
HP6371/00
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Instrucciones de uso
Todas (4)
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Qué me indica que el aparato se está cargando?
¿Cómo se usa el perfilador para la zona del bikini?
El perfilador de Philips no se carga
El perfilador tira del vello al recortarlo