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Descatalogado
PrecisionPerfect: una forma rápida de eliminar el vello facial
¿Has visto un pelo en tu cara y quieres deshacerte de él inmediatamente?m Este recortador de precisión de Philips te ofrece eliminación del vello facial instantánea. Es perfecto para utilizarlo en el labio superior, las cejas y la línea de la mandíbula
Cara
Depilación facial fácil y segura con el cabezal de corte normal para una piel suave y sedosa. El recortador Philips Precision es más un recortador que una cuchilla. Esto significa que se puede utilizar para la depilación suave e indolora de todo tipo de vello facial indeseado. Con el recortador Philips Precision, ningún vello en el labio, las cejas o la barbilla se interpondrá entre vos y una cara perfectamente suave.
Moldeado preciso de cejas. Te permite controlar cuánto recortás el vello facial, por lo que no tenés que preocuparte por eliminar más de la cuenta ningún vello.
El peine recortador de 2 longitudes te permite dar forma a las cejas con precisión, entre 2 a 4 mm. Solo tenés que colocar el cabezal de precisión en el cabezal de corte y comenzar a utilizarlo para obtener un resultado preciso y uniforme.
4.2
de 4
133
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
angierb7
21/01/2017
España
Facil de usar, buen resultado
Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer
anitarm
04/03/2016
España
Un pequeño que no debe faltar en el tocador
Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer
Bev167890
14/09/2020
United Kingdom
Parte de la promoción
Love it
Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.
Ventajas
Compact
Contras
A little loud
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Fecha de uso 2019-08-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Fecha de uso 2019-08-14