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Descatalogado

Accesorio recortador de precisión

HP6390/10

4.2

| (133) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

PrecisionPerfect: una forma rápida de eliminar el vello facial

¿Has visto un pelo en tu cara y quieres deshacerte de él inmediatamente?m Este recortador de precisión de Philips te ofrece eliminación del vello facial instantánea. Es perfecto para utilizarlo en el labio superior, las cejas y la línea de la mandíbula

Ver todos los beneficios

Eliminación del vello facial, en cualquier momento y lugar

PrecisionPerfect: una forma rápida de eliminar el vello facial

  • Cara

Eliminación del vello facial sencilla y segura.

Eliminación del vello facial sencilla y segura.

Depilación facial fácil y segura con el cabezal de corte normal para una piel suave y sedosa. El recortador Philips Precision es más un recortador que una cuchilla. Esto significa que se puede utilizar para la depilación suave e indolora de todo tipo de vello facial indeseado. Con el recortador Philips Precision, ningún vello en el labio, las cejas o la barbilla se interpondrá entre vos y una cara perfectamente suave.

Cejas perfectamente modeladas gracias al accesorio de precisión.

Cejas perfectamente modeladas gracias al accesorio de precisión.

Moldeado preciso de cejas. Te permite controlar cuánto recortás el vello facial, por lo que no tenés que preocuparte por eliminar más de la cuenta ningún vello.

Mejor definición mediante 2 posiciones de largo para el recorte (2 y 4 mm).

Mejor definición mediante 2 posiciones de largo para el recorte (2 y 4 mm).

El peine recortador de 2 longitudes te permite dar forma a las cejas con precisión, entre 2 a 4 mm. Solo tenés que colocar el cabezal de precisión en el cabezal de corte y comenzar a utilizarlo para obtener un resultado preciso y uniforme.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

133

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

21/01/2017

España

España

Facil de usar, buen resultado

Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer

04/03/2016

España

España

Un pequeño que no debe faltar en el tocador

Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

14/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.

Ventajas

Compact

Contras

A little loud

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Fecha de uso 2019-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Fecha de uso 2019-08-14

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