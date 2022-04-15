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Accesorio recortador de precisión
Descatalogado
Asistencia
HP6390/10
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Cómo se utiliza el recortador de precisión de Philips?
¿Cómo se usa el perfilador para la zona del bikini?
¿Cómo puedo limpiar recortador de precisión de Philips?
Mi perfilador de Philips no funciona
La piel se irrita tras usar el perfilador o recortador
El perfilador tira del vello al recortarlo