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Descatalogado
HP6402/00
Disfrutá de tus piernas más suaves durante más tiempo
Disfrutá de una suavidad duradera en tus piernas con la depiladora Philips. Elimina el vello de raíz para ofrecerte resultados perfectos y piernas suaves durante cuatro semanas.
Con cabezal eficaz
Cabezal eficaz para mejorar la eliminación del vello
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Y además, tiene un diseño increíble.
3.2
de 4
5
Reseñas
elena66
24/02/2017
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6402/00 Epilatore
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6402/00 Epilatore
lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6402/00 Epilatore
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6402/00 Epilatore