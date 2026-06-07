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Descatalogado
HP6422/00
Depilación más fácil que nunca
Disfruta de una suavidad duradera con Philips Satinelle. Elimina suavemente el vello de solo 0,5 mm de raíz. La depilación es más sencilla gracias al mango ergonómico y el uso con cable. Cabezal lavable para una higiene óptima.
para las piernas
2 accesorios
Depiladora con cable
Mango ergonómico
La forma redondeada encaja perfectamente en tu mano para una cómoda eliminación del vello. Y además, el diseño es elegante.
Esta depiladora tiene suaves discos-pinza que eliminan el vello de tan solo 0,5 mm sin tirar de la piel.
Esta depiladora tiene un cabezal depilador lavable, que puedes desmontar y enjuagar bajo el grifo para una mayor higiene
3.9
de 4
123
Reseñas
Divga
07/06/2026
España
Aún dunciona después de +10 años
Cinco estrellas porque la compré cuando salió hace más de 12 años y a día de hoy todavía sigo usándola. ¿Obsolescencia programada? No con este producto. Mi más sincera enhorabuena, ojalá todos vuestros productos sean así
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Fecha de uso 2013-01-01
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Fecha de uso 2013-01-01
jonape
11/02/2016
España
mejoras a introducir
No se si existe como accesorio un cabezal con un rodillo lima para eliminar los callos, si no existe seria una buena idea incorporarlo y permitiría darla a la maquina un nuevo uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Perzu
22/12/2013
España
Excelente
A mi me ha encantado, tenia una depiladora de Philips un poco antigua ya y me he comprado esta y esta genial. Me encantan sus colores también, ya que una depiladora no tiene porque ser aburrida. Muy buenos resultados y fácil manejo. Limpieza muy fácil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator