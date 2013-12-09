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Descatalogado
Todo el cuerpo con cabezal de afeitado
Al realizar movimientos circulares con este guante exfoliante, masajeas suavemente la piel y eliminas las células muertas de la piel al mismo tiempo. Esto te proporciona una piel suave y bonita y reducirá el vello subcutáneo.
Levanta incluso el vello más corto para conseguir una depilación más apurada, al tiempo que relaja la piel para eliminar el vello con más suavidad.
Además, los discos hipoalergénicos garantizan una higiene óptima.
4.0
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6512 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6512 Epilator
Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Sí, recomiendo este producto
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Vero11
24/10/2012
België
Comprador verificado
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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