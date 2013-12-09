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  • Para una piel siempre suave
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Descatalogado

SatinelleDepiladora

HP6512

4
| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Para una piel siempre suave
Prueba la depilación con esta nueva depiladora de Philips, que elimina el vello desde la raíz, ofreciéndote una piel suave durante semanas (no días) y es suave con tu piel. Incluye un equipo exclusivo de accesorios para usuarias noveles para conseguir los mejores resultados
Ver todos los beneficios

Elimina el vello durante semanas, cuida de tu piel

Para una piel siempre suave

  • Todo el cuerpo con cabezal de afeitado

Exfóliate entre las sesiones de depilación

Exfóliate entre las sesiones de depilación

Al realizar movimientos circulares con este guante exfoliante, masajeas suavemente la piel y eliminas las células muertas de la piel al mismo tiempo. Esto te proporciona una piel suave y bonita y reducirá el vello subcutáneo.

Accesorio de levantamiento del vello y masaje

Accesorio de levantamiento del vello y masaje

Levanta incluso el vello más corto para conseguir una depilación más apurada, al tiempo que relaja la piel para eliminar el vello con más suavidad.

Este sistema de depilación elimina el vello de hasta 0,5 mm

Este sistema de depilación elimina el vello de hasta 0,5 mm

Además, los discos hipoalergénicos garantizan una higiene óptima.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6512 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6512 Epileerapparaat

24/10/2012

België

België

Comprador verificado

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Sí, recomiendo este producto

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