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Satinelle Depiladora
Descatalogado
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HP6512
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Instrucciones de uso
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¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
ShaversCepillo de limpieza
Kit de pinzas
Satinelle/Satinelle EssentialAdaptador de corriente
Mi depiladora de Philips hace mucho ruido
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