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Descatalogado
Variedad de rulos, cuidado constante
¡Los rulos son para siempre, los rulos son eternos y siempre lo serán! Multi-Curler de Philips te ayuda a crear peinados con onda, desde rulos perfectos y con movimiento a ondas que flotan con naturalidad. Experimentá con tus rulos y cuidá tu cabello al mismo tiempo.
4 accesorios para diferentes estilos
Temperatura de 190 °C
Revestimiento de cerámica
El Multi-curler de Philips incluye: pinza de 16 mm para bucles, accesorio con cepillo para pinza de 16 mm para dar volumen adicional, pinza de 22 mm para rizar y accesorio con cepillo para crear rulos grandes y hermosas ondas.
Revestimiento cerámico protector para un mejor cuidado del cabello.
Temperatura de moldeado de 190 °C que asegura un resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al cabello.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.3
de 4
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Suuz25
26/06/2013
Nederland
Geweldige krultang!
Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler
moni1
06/05/2013
Deutschland
Perfekter Multi Curler
Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler
Sí, recomiendo este producto
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Elmi
13/05/2013
Deutschland
Gutes handliches Gerät
Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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