ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía con detalles del producto
  • Producto con fotografía de accesorios
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía con detalles del producto
  • Producto con fotografía de accesorios
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Multi-Curler

HP8696/00

4.3

| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Variedad de rulos, cuidado constante

¡Los rulos son para siempre, los rulos son eternos y siempre lo serán! Multi-Curler de Philips te ayuda a crear peinados con onda, desde rulos perfectos y con movimiento a ondas que flotan con naturalidad. Experimentá con tus rulos y cuidá tu cabello al mismo tiempo.

Ver todos los beneficios

Pinza rizadora para tus rulos favoritos

Variedad de rulos, cuidado constante

  • 4 accesorios para diferentes estilos

  • Temperatura de 190 °C

  • Revestimiento de cerámica

Pinza de 16 mm y accesorio con cepillo; pinza de 22 mm, accesorio con cepillo espiral

Pinza de 16 mm y accesorio con cepillo; pinza de 22 mm, accesorio con cepillo espiral

El Multi-curler de Philips incluye: pinza de 16 mm para bucles, accesorio con cepillo para pinza de 16 mm para dar volumen adicional, pinza de 22 mm para rizar y accesorio con cepillo para crear rulos grandes y hermosas ondas.

Revestimiento de cerámica en todos los accesorios con calor

Revestimiento de cerámica en todos los accesorios con calor

Revestimiento cerámico protector para un mejor cuidado del cabello.

Temperatura de moldeado de 190 °C para un resultado duradero

Temperatura de moldeado de 190 °C para un resultado duradero

Temperatura de moldeado de 190 °C que asegura un resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al cabello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

26/06/2013

Nederland

Nederland

Geweldige krultang!

Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler

06/05/2013

Deutschland

Deutschland

Perfekter Multi Curler

Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler

13/05/2013

Deutschland

Deutschland

Gutes handliches Gerät

Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.