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¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi rizador Philips no riza el pelo lo suficiente
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