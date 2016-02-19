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Descatalogado
Cilindro cerámico de titanio
Motor sin cepillo
3 ajustes de temperatura y de tiempo
Resultados profesionales
El rizador Philips ProCare Auto Curler enrolla el pelo sobre el cilindro térmico y proporciona un rizo perfecto siempre.
Cilindro profesional de titanio para un rizado rápido, un deslizamiento suave y un cabello brillante. El revestimiento cerámico del titanio combina una excelente conducción del calor con una superficie lisa para la creación de rizos perfectos.
Motor duradero, profesional y sin cepillo para crear rizos en cualquier dirección. Utilízalo para lograr rizos perfectos siempre a la izquierda o a la derecha, para obtener un aspecto completamente simétrico. También puedes utilizar la función de rizado automático para una combinación de ambas direcciones y proporcionar un aspecto natural.
4.5
de 4
153
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Mai1
19/02/2016
España
Comodidad y cuidado del cabello
[Employee of philipsglobal] Me ha sorprendido la facilidad de uso y sobre todo el resultado final de los rizos. A diferencia de las planchas, el rizador cuida más el cabello por la temperatura con la que puedes conseguir unos rizos perfectos. Un producto muy recomendable para aquellas personas que quieran cuidar de su cabello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler
Sí, recomiendo este producto
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Azucena
19/02/2016
España
Super Fácil
[Employee of philipsglobal] Realmente te puedes hacer los rizos que te dé la gana de manera superfácil. No es como otros productos para rizarte el pelo con los que realmente solo lo consigues si eres muy mañosa. Se tarda tan poco que lo puedes usar a diario. Me encanta.
Sí, recomiendo este producto
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cafermania
18/02/2016
España
Resultados geniales y fácil de usar
[Employee of philipsglobal] Ha sido un gran descubrimiento para mí. Tengo el pelo muy liso y este producto me permite lucir un peinado diferente y elegante de manera sencilla y rápida.
Sí, recomiendo este producto
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