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  • Rizado automático y profesional para unos rizos perfectos
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Descatalogado

ProCare Auto CurlerAuto Curler

HPS940/00

4.5
| (153) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Rizado automático y profesional para unos rizos perfectos
El rizador Philips ProCare Auto Curler crea automáticamente fabulosos rizos. El cilindro térmico de titanio y el motor profesional sin cepillo enrollan, calientan y rizan automáticamente el cabello para crear el rizo perfecto, una y otra vez.
Ver todos los beneficios

con motor sin cepillo y cilindro cerámico de titanio

Rizado automático y profesional para unos rizos perfectos

  • Cilindro cerámico de titanio

  • Motor sin cepillo

  • 3 ajustes de temperatura y de tiempo

  • Resultados profesionales

Rizado automático y profesional para unos rizos perfectos

Rizado automático y profesional para unos rizos perfectos

El rizador Philips ProCare Auto Curler enrolla el pelo sobre el cilindro térmico y proporciona un rizo perfecto siempre.

Cilindro cerámico de titanio

Cilindro cerámico de titanio

Cilindro profesional de titanio para un rizado rápido, un deslizamiento suave y un cabello brillante. El revestimiento cerámico del titanio combina una excelente conducción del calor con una superficie lisa para la creación de rizos perfectos.

Motor profesional sin cepillo

Motor profesional sin cepillo

Motor duradero, profesional y sin cepillo para crear rizos en cualquier dirección. Utilízalo para lograr rizos perfectos siempre a la izquierda o a la derecha, para obtener un aspecto completamente simétrico. También puedes utilizar la función de rizado automático para una combinación de ambas direcciones y proporcionar un aspecto natural.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

153

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

19/02/2016

España

España

Comodidad y cuidado del cabello

[Employee of philipsglobal] Me ha sorprendido la facilidad de uso y sobre todo el resultado final de los rizos. A diferencia de las planchas, el rizador cuida más el cabello por la temperatura con la que puedes conseguir unos rizos perfectos. Un producto muy recomendable para aquellas personas que quieran cuidar de su cabello.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

19/02/2016

España

España

Super Fácil

[Employee of philipsglobal] Realmente te puedes hacer los rizos que te dé la gana de manera superfácil. No es como otros productos para rizarte el pelo con los que realmente solo lo consigues si eres muy mañosa. Se tarda tan poco que lo puedes usar a diario. Me encanta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

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18/02/2016

España

España

Resultados geniales y fácil de usar

[Employee of philipsglobal] Ha sido un gran descubrimiento para mí. Tengo el pelo muy liso y este producto me permite lucir un peinado diferente y elegante de manera sencilla y rápida.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

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