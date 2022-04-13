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ProCare Auto Curler Auto Curler
Descatalogado
Asistencia
HPS940/00
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Guía de introducción
Instrucciones de uso
Todas (5)
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Cómo se utiliza el rizador automático Philips?
Mi rizador Philips no riza el pelo lo suficiente
El pelo se queda atrapado en el rizador Philips