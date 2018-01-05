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Descatalogado
Flex & Float con cabezal CloseCut
Uso sólo con cable
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Para obtener el máximo rendimiento sustituya los cabezales de afeitado de su afeitadora de Philips cada dos años con HQ55.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
4.1
de 4
55
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
torreblanca
05/01/2018
España
durabilidad
las cuchillas son las originales a casi 8 años!! y funcionan perfectamente, simplemente limpiar de vez en cuando con alcohol todo el sistema.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
josangi
16/05/2012
España
Producto excelente y recomendable
Tiene un rendimiento excelente y una relación calidad-precio estupenda muy cómodo y con buen afeitado, no irrita y apura estupendamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
Technophile
04/10/2011
United Kingdom
Superb shaver
This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.