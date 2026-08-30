Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
HQ914
Con Súper Levanta y Corta
Los cabezales flotantes independientemente garantizan un contacto cómodo con la piel mientras que el Reflex Action se ajusta automáticamente a las curvas de la cara y el cuello.
Sistema de doble cuchilla de tu afeitadora de Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
Las cuchillas se afilan por sí mismas con cada uso para garantizar siempre un afeitado apurado y limpio.
Opiniones