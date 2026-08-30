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  • Un afeitado limpio y fresco para el éxito
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Descatalogado

Afeitadora eléctrica

HQ914

Un afeitado limpio y fresco para el éxito
La afeitadora de dos cabezales lavable serie 900 de Philips combina dos cabezales flotantes independientemente con la exclusiva tecnología Reflex Action de Philips, que garantiza un afeitado limpio y fresco para el éxito diario.
Ver todos los beneficios

Un afeitado limpio y fresco para el éxito

  • Con Súper Levanta y Corta

Cabezales flotantes independientemente + Reflex Action

Cabezales flotantes independientemente + Reflex Action

Los cabezales flotantes independientemente garantizan un contacto cómodo con la piel mientras que el Reflex Action se ajusta automáticamente a las curvas de la cara y el cuello.

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de tu afeitadora de Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Cuchillas autoafilables

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas se afilan por sí mismas con cada uso para garantizar siempre un afeitado apurado y limpio.

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