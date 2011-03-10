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Descatalogado

HR1396/55

HR1396/55

2.6

| (5) Reseñas

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Pulsador

Pulsador

Fácil de manejar con una sola mano con el botón pulsador.

Versatilidad

Versatilidad

Recipiente de plástico de 1 l

Recipiente de plástico de 1 l

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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2.6

de 4

5

Reseñas

5
2

10/03/2011

España

España

mejor comprate una batidora philips con acessorios

funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico

Esta reseña se realizó para HR1396/55

Esta reseña se realizó para HR1396/55

24/03/2012

France

France

tres bon produit

tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1396/55 Hachoir

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1396/55 Hachoir

19/09/2011

Italia

Italia

il prodotto funziona bene ma si rompe

Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.

Esta reseña se realizó para HR1396/55 Tritatutto

Esta reseña se realizó para HR1396/55 Tritatutto

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