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Descatalogado
HR1396/55
Fácil de manejar con una sola mano con el botón pulsador.
2.6
de 4
5
Reseñas
Gardell
10/03/2011
España
mejor comprate una batidora philips con acessorios
funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico
Esta reseña se realizó para HR1396/55
Esta reseña se realizó para HR1396/55
mcds
24/03/2012
France
tres bon produit
tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1396/55 Hachoir
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1396/55 Hachoir
massimo
19/09/2011
Italia
il prodotto funziona bene ma si rompe
Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.
Esta reseña se realizó para HR1396/55 Tritatutto
Esta reseña se realizó para HR1396/55 Tritatutto