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User Manual Philips Chopper
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¿Qué cantidades puedo procesar con este dispositivo?
¿Qué puedo hacer para eliminar la decoloración de las piezas de plástico?
¿Puedo procesar líquidos que estén hirviendo en el recipiente?
¿Puedo utilizar el recipiente de la picadora de Philips en el microondas?
¿Cómo puedo quitar el olor de mi picadora de Philips?
Tapa
Anillo antideslizante
Tapa protectora
Tapa para el recipiente de la picadora
Cuchilla
Mi picadora de Philips se detiene debido a que la unidad de cuchillas está bloqueada
¿Qué debo hacer si el dispositivo no funciona?
Las cebollas quedan como una pulpa húmeda con la picadora de Philips.
La unidad de cuchillas de la picadora de Philips no se ajusta del todo en la clavija.