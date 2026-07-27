Viva Collection

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  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
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Descatalogado

Viva CollectionLicuadora

HR1836/01

Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
Todo lo que esperas de una licuadora: alta extracción de zumo, limpieza en 1 minuto y un diseño compacto con la mitad de tamaño.* Deléitate con el placer de un saludable zumo casero cada día.
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Diseño compacto todo en uno

Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.

  • 500 W

  • 1,5 l de una vez

Licuadora compacta siempre a mano en la encimera de la cocina

Licuadora compacta siempre a mano en la encimera de la cocina

Con solo la mitad de tamaño*, esta licuadora ocupa poco espacio. Puedes dejarla en la encimera de la cocina o guardarla fácilmente.

Exprime directamente en el vaso

Exprime directamente en el vaso

Esta licuadora permite utilizar su propio vaso (altura máxima de 12 cm). Colócalo directamente bajo el grifo integrado y ponte a licuar.

Licua hasta 1,5 l de una vez

Licua hasta 1,5 l de una vez

Podrás preparar hasta 1,5 l de zumo de una vez sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora Avance Collection HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73