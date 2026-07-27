Viva Collection

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Descatalogado
HR1836/01
500 W
1,5 l de una vez
Con solo la mitad de tamaño*, esta licuadora ocupa poco espacio. Puedes dejarla en la encimera de la cocina o guardarla fácilmente.
Esta licuadora permite utilizar su propio vaso (altura máxima de 12 cm). Colócalo directamente bajo el grifo integrado y ponte a licuar.
Podrás preparar hasta 1,5 l de zumo de una vez sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.
Opiniones
En comparación con la licuadora Avance Collection HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73