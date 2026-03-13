Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Preparación de alimentos
Todas las series
Viva Collection Licuadora
Descatalogado
Asistencia
HR1836/01
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
UK Declaration of Conformity - English (US)
Eco passport Philips Viva Collection Slow juicer - English (US)
Todas (5)
¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Qué puedo licuar con mi licuadora Philips?
Cómo se monta y desmonta mi licuadora Philips
Viva CollectionEmpujador
Viva CollectionColector de zumo con boquilla
Viva CollectionRecipiente de pulpa
Viva CollectionTamiz para licuadora
Viva CollectionJarra para zumo
Viva CollectionBoquilla
Viva CollectionAbertura para bayas
Mi licuadora de Philips funciona más despacio al usarla.
El filtro de mi licuadora Philips está bloqueado
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.