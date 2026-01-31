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  • Batidos frescos en cualquier momento y lugar
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ÓpaloBatidoras de vaso

HR2670/00

4.5

| (35) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Batidos frescos en cualquier momento y lugar

Prepara batidos cada día con nuestra batidora ultracompacta Philips Blend & Go serie 3000. Prepara bebidas y batidos suaves como la seda directamente en el vaso, coloca la tapa hermética y listo.

Ver todos los beneficios

Bate, llévatelo y listo

Batidos frescos en cualquier momento y lugar

  • Motor ProBlend de 350 W

  • Vaso portátil Blend & Go

  • Cuchillas ProBlend en estrella de acero inoxidable

  • Dos posiciones de velocidad

  • Piezas aptas para el lavavajillas

Tecnología ProBlend para mezclas suaves

Tecnología ProBlend para mezclas suaves

Tritura ingredientes frescos con nuestra exclusiva tecnología ProBlend. El duradero motor de 350 vatios, el resistente vaso Blend & Go y la cuchilla de acero inoxidable con forma de estrella se combinan a la perfección para conseguir unos resultados suaves como la seda en cuestión de segundos.

Motor ProBlend de 350 vatios para un rendimiento duradero

Motor ProBlend de 350 vatios para un rendimiento duradero

Prepara tus batidos favoritos con un motor resistente y duradero ideal para el uso diario.

Diseño estriado de ProBlend para una circulación óptima

Diseño estriado de ProBlend para una circulación óptima

Los resortes de los laterales del vaso portátil Blend & Go guían los alimentos hacia las cuchillas para batir de forma más fina y uniforme.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

35

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

1

31/01/2026

Deutschland

Deutschland

Ein super toller Mixer ✨

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Blend & Go 3000 Series Mini Smoothie Mixer – mit 350 W, abnehmbarem Messer, ist kompakt & spülmaschinenfest, mit ProBlend Technologie. ✨ #CapCut @influenster @Philips Home Living DACH #complimentary #BlendAndGoLife #SmoothieVibes #PhilipsKitchen

Esta reseña se realizó para HR2670/00 Standmixer Blend & Go

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25/12/2025

Deutschland

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Kompakt, leistungsstark und sehr benutzerfreundlic

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dem Philips Smoothiemaker Blend & Go wirklich sehr zufrieden. Das Gerät überzeugt schon beim ersten Eindruck durch sein schlichtes, modernes Design und die kompakte Größe, wodurch es kaum Platz in der Küche einnimmt. Die Handhabung ist extrem einfach und intuitiv – Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon ist der Smoothie fertig. Die Mixleistung ist sehr gut: Obst, Gemüse und sogar gefrorene Zutaten werden schnell und gleichmäßig zerkleinert. Die Lautstärke ist dabei absolut akzeptabel und nicht unangenehm laut. Besonders praktisch finde ich, dass der Mixbecher gleichzeitig als Trinkflasche genutzt werden kann – perfekt für unterwegs, ins Büro oder nach dem Sport. Auch die Reinigung ist unkompliziert, da sich die Teile leicht auseinandernehmen lassen. Insgesamt spart der Smoothiemaker viel Zeit im Alltag und macht die Zubereitung von frischen Smoothies schnell, einfach und bequem. Ein zuverlässiges Gerät, das ich gerne regelmäßig benutze und definitiv weiterempfehlen kann.

Esta reseña se realizó para HR2670/00 Standmixer Blend & Go

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18/12/2025

Deutschland

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Einfach und schnell zu bedienen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der größte Vorteil des Mixers ist zweifellos sein tragbarer Becher. Er ist sehr kompakt und findet selbst in der kleinsten Küche problemlos Platz. Das gesamte Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist daher relativ leicht. Die Reinigung des Bechers kann mitunter etwas schwierig sein, da sich an den geriffelten Wänden leicht Kerne und Beerenschalen festsetzen. Was das Pürieren von Obst und Gemüse angeht, ist er für seine Größe und Leistung recht effektiv, allerdings auch relativ laut. Einstellungen und Bedienung sind kinderleicht.

Esta reseña se realizó para HR2670/00 Standmixer Blend & Go

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