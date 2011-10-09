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Descatalogado
Amplifica y simplifica tu entretenimiento en casa
¿Estás pensando en transformar tu grabador o reproductor de DVD en un sistema de entretenimiento en casa completo? Pues sólo tienes que conectarlos a este elegante sistema receptor digital y conseguirás una experiencia de audio y vídeo de cine, así como una reproducción musical precisa.
Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema. Sólo tienes que enchufar cada conector en la interfaz de la parte posterior de la unidad central que tenga el mismo color.
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4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
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