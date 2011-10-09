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Descatalogado

Sistema receptor de AV digital

HTR3464/12

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Amplifica y simplifica tu entretenimiento en casa

¿Estás pensando en transformar tu grabador o reproductor de DVD en un sistema de entretenimiento en casa completo? Pues sólo tienes que conectarlos a este elegante sistema receptor digital y conseguirás una experiencia de audio y vídeo de cine, así como una reproducción musical precisa.

Ver todos los beneficios

Amplifica y simplifica tu entretenimiento en casa

Amplificador avanzado de clase D para un sonido compacto y potente

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Conectores Easy-fit™ codificados por colores para facilitar la instalación

Conectores Easy-fit™ codificados por colores para facilitar la instalación

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema. Sólo tienes que enchufar cada conector en la interfaz de la parte posterior de la unidad central que tenga el mismo color.

Varias entradas digitales para obtener sonido de calidad desde otras fuentes

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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