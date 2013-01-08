Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Asistencia
HTS3551/12
Descatalogado
No hay sincronización entre vídeo y audio en mi sistema de cine en casa Philips.
La carpeta BUDA apareció en mi USB después de conectarme al sistema Philips.
No puedo acceder al contenido BD-live en mi sistema de cine Philips.
Los subtítulos DivX no aparecen en mi sistema de cine Philips.
Mi home cinema Philips muestra el mensaje UPG MCU.
Mi reproductor Philips no reproduce archivos .mkv.
El botón de subtítulos en mi dispositivo Philips no funciona.
El contenido BD-Live tarda mucho en cargar en reproductor Philips.
He olvidado la contraseña de mi dispositivo Philips.
Reproducción pobre de vídeos de YouTube, Leanback y Picasa.
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto