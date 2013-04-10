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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS3551/12

4.8

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido Surround cinematográfico

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Los potentes altavoces con doble pico de graves, escalado de HDMI 1080p de alta definición y reproducción de Blu-ray Disc optimizan la experiencia de entretenimiento en casa.

Ver todos los beneficios

con Blu-ray

Sonido Surround cinematográfico

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Accede fácilmente a tus vídeos favoritos de YouTube y a las fotos de Picasa

Accede fácilmente a tus vídeos favoritos de YouTube y a las fotos de Picasa

Ahora podrás ver vídeos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray o el sistema de cine en casa a Internet (ya sea inalámbricamente a través de Wi-Fi o con un cable al conector LAN), relajarte y disfrutar de lo mejor de YouTube y Picasa.

Altavoces potentes con pico doble de graves para obtener un sonido magnífico

Altavoces potentes con pico doble de graves para obtener un sonido magnífico

Los altavoces potentes con sistema Bass Reflex y tubos de graves dobles mejoran las bajas frecuencias y ofrecen sonidos graves profundos y sólidos. Serás capaz de escuchar hasta el más mínimo murmullo o el rugido más profundo.

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/04/2013

Nederland

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Comprador verificado

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3551 5.1 home cinema

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10/04/2013

Nederland

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23/11/2012

Nederland

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Super set

Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.

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Avisos legales

  1. Para actualizar y conseguir acceso a YouTube y Picasa, visita www.philips.com/support

  2. Solo para modelos compatibles con Wi-Fi. Para obtener detalles, consulte las especificaciones del producto.