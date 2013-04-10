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Descatalogado
Sonido Surround cinematográfico
Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Los potentes altavoces con doble pico de graves, escalado de HDMI 1080p de alta definición y reproducción de Blu-ray Disc optimizan la experiencia de entretenimiento en casa.
Blu-ray
Ahora podrás ver vídeos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray o el sistema de cine en casa a Internet (ya sea inalámbricamente a través de Wi-Fi o con un cable al conector LAN), relajarte y disfrutar de lo mejor de YouTube y Picasa.
Los altavoces potentes con sistema Bass Reflex y tubos de graves dobles mejoran las bajas frecuencias y ofrecen sonidos graves profundos y sólidos. Serás capaz de escuchar hasta el más mínimo murmullo o el rugido más profundo.
Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.
4.8
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Riesje76
10/04/2013
Nederland
Comprador verificado
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3551 5.1 home cinema
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Riesje76
10/04/2013
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miep37
23/11/2012
Nederland
Super set
Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.
Sí, recomiendo este producto
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Para actualizar y conseguir acceso a YouTube y Picasa, visita www.philips.com/support
Solo para modelos compatibles con Wi-Fi. Para obtener detalles, consulte las especificaciones del producto.