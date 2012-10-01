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Descatalogado
HTS5561/12
Disfruta la potencia del cine en casa con altavoces orientados 3D
Maximiza tu experiencia de sonido de cine en casa con los altavoces orientados 3D dinámicos. Reproduce todo tu contenido de ocio favorito, incluso en Blu-ray en 3D, en este innovador sistema de cine en casa HTS5561 de Philips.
Blu-ray en 3D
iPod/iPhone Ready
Los altavoces orientados 3D presentan ángulos de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia delante sino también hacia los lados, creando un área óptima más amplia de manera que puedes disfrutar de más sonido Surround envolvente y cinematográfico.
Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen escalabilidad y movilidad en la ubicación de los altavoces. Han sido desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, y proporcionan un sonido Surround completo sin necesidad de más cables ni conexiones.
Disfrutá de películas en 3D en la comodidad de tu living con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD de este sistema home cinema se consigue con anteojos especiales programados para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Podés disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.
3.5
de 4
25
Reseñas
Cor78
01/10/2012
Nederland
Comprador verificado
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5561 5.1 home cinema
Sí, recomiendo este producto
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Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
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PJ1960
23/08/2012
Nederland
gewoon goed
prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.
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El sistema de cine en casa también se puede combinar con el resto de televisores de Philips.
Para comprobar si la función de vídeo a la carta está disponible en tu país, visita www.philips.com/blu-ray.