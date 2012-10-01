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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS5561/12

3.5

| (25) Reseñas

Disfruta la potencia del cine en casa con altavoces orientados 3D

Maximiza tu experiencia de sonido de cine en casa con los altavoces orientados 3D dinámicos. Reproduce todo tu contenido de ocio favorito, incluso en Blu-ray en 3D, en este innovador sistema de cine en casa HTS5561 de Philips.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta la potencia del cine en casa con altavoces orientados 3D

  • Blu-ray en 3D

  • iPod/iPhone Ready

Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme

Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme

Los altavoces orientados 3D presentan ángulos de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia delante sino también hacia los lados, creando un área óptima más amplia de manera que puedes disfrutar de más sonido Surround envolvente y cinematográfico.

Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables

Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables

Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen escalabilidad y movilidad en la ubicación de los altavoces. Han sido desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, y proporcionan un sonido Surround completo sin necesidad de más cables ni conexiones.

Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D

Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D

Disfrutá de películas en 3D en la comodidad de tu living con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD de este sistema home cinema se consigue con anteojos especiales programados para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Podés disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

25

Reseñas

01/10/2012

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5561 5.1 home cinema

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01/10/2012

Nederland

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Oke

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23/08/2012

Nederland

Nederland

gewoon goed

prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.

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Avisos legales

  1. El sistema de cine en casa también se puede combinar con el resto de televisores de Philips.

  2. Para comprobar si la función de vídeo a la carta está disponible en tu país, visita www.philips.com/blu-ray.