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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
HX3110/00
1 modo
1 cabezal de cepillado
Más pasadas en 1 día que un cepillo dental manual en un mes. Más de 15 000 movimientos por minuto.
Mango compacto y ergonómico que ofrece la facilidad de uso de un cepillo dental manual.
Cepillarse los dientes dos veces al día todos los días ayuda a reducir las caries
2.7
de 4
49
Reseñas
Ladypersinco
30/03/2016
España
ESTOY ENCANTADA
He probado otros cepillo d otras marcas que me hacían daño a las encias, este producto me encanta y lo recomiendo al 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
NurTur
23/01/2016
España
Comprador verificado
Este producto es muy práctico y de fácil manejo.
Lo recomendaría sin dudar,la batería dura muchísimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Beatriz5
09/12/2013
España
Este producto es muy práctico y eficaz
Es un cepillo muy fácil de usar, el resultado de la limpieza es muy satisfactorio y para mi mucho más eficaz que un cepillo manual, yo estoy muy contenta con él.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.