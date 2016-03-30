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Philips Sonicare PowerUpCepillo dental eléctrico sónico

HX3110/00

2.7
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Mejor eliminación de la placa dental*
Este cepillo Sonicare se ha diseñado para que sea tan fácil de usar como un cepillo manual, pero elimina más placa.
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Tecnología sónica

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Más pasadas en 1 día que un cepillo dental manual en un mes. Más de 15 000 movimientos por minuto.

Fácil de usar

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Mango compacto y ergonómico que ofrece la facilidad de uso de un cepillo dental manual.

Ayuda a reducir las caries

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Cepillarse los dientes dos veces al día todos los días ayuda a reducir las caries

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

49

Reseñas

30/03/2016

España

España

ESTOY ENCANTADA

He probado otros cepillo d otras marcas que me hacían daño a las encias, este producto me encanta y lo recomiendo al 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

23/01/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto es muy práctico y de fácil manejo.

Lo recomendaría sin dudar,la batería dura muchísimo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico

09/12/2013

España

España

Este producto es muy práctico y eficaz

Es un cepillo muy fácil de usar, el resultado de la limpieza es muy satisfactorio y para mi mucho más eficaz que un cepillo manual, yo estoy muy contenta con él.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 