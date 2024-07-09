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Cepillos dentales eléctricos
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Philips Sonicare 2100 Series Cepillo dental eléctrico sónico
Asistencia
HX3651/12
HX365LB
Disponible en
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo funciona el aviso de presión del sensor de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?
Philips SonicareAdaptador de corriente USB-A
Philips SonicareBase de carga
El cabezal de cepillado es difícil de colocar o quitar.
Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido
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