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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX3651/12
HX365LB
Disponible en
Tecnología sónica
QuadPacer y SmarTimer
Diseño compacto y ergonómico
Duración de la batería: 14 días
Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.** Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.
Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor** la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.
El cepillo dental Sonicare te proporciona una limpieza a fondo sin molestar a dientes y encías. Las suaves pero potentes vibraciones sónicas proporcionan una limpieza excepcional sin perjudicar dientes y encías.
4.4
de 4
365
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
charly1096
09/11/2021
España
Parte de la promoción
CUMPLE LAS EXPECTATIVAS CON CRECES
La verdad es que estoy gratamente sorprendido con el producto. De más joven era usuario de los cepillos eléctricos pero acabe desestimándolos porque los recambios eran caros y no me daban sensación de limpieza. Por más de 15 años he sido usuario de cepillo manual, pero al ver este decidí probarlo. Al principio tuve mis dudas, ya que me hacía cosquillas en la encía al lavarme los dientes, pero tras un par de lavados me acostumbré. La sensación de limpieza en la boca es inigualable. No cepillándome durante 4 minutos siento la boca igual. Además, Cuenta con un sistema de aviso que suena distinto cada 30 segundos para avisarte cuanto tiempo llevas con el cepillo en marcha. Falta añadir que llevo usándolo 2 semanas y aún no he tenido que cargar la batería. La verdad es que he acabado bastante contento con el producto y le daré una oportunidad en mi día a día.
Ventajas
La sensación de limpieza, que te avise cada x tiempo y la comodidad de que tengo batería incorporada y puedas cargarlo en una base y la duración de la misma
Contras
Ninguna cosa de momento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Tapdh
09/11/2021
España
Parte de la promoción
Cepillo sorprendente
Este cepillo supera mis expectativas con creces. Cuando abrí el producto supe que tenía un cepillo de calidad, buenos materiales y un funcionamiento que te deja sin palabras. ¿El cepillado? Bajo mi experiencia al principio se hace rara la vibración, pero cuando te acostumbras notas como limpia los dientes en profundidad. Sin duda recomiendo este producto
Ventajas
Funcionamiento
Contras
Nada que añadir
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Pirulandia
09/11/2021
España
Parte de la promoción
Magnífico producto
Le pongo 5 estrellas al producto puesto que estoy encantada con el, es primer cepillo de dientes eléctrico y a partir de ahora será el que usaré, la velocidad es perfecta y la batería es aún mejor, pensaba que tendría que cargarlo todos los días y para nada es así, es muy fácil y sencillo de usar y no tiene ninguna dificultad al igual que el cabezal se inserta de una manera muy facil. Recomiendo a todo el mundo que siga usando un cepillo manual que prueben este cepillo eléctrico.
Ventajas
Facilidad de usarlo, la durabilidad de la batería y eficacia
Contras
No haberlo probado antes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
en comparación con el cepillo manual para dientes y encías más saludables
Los resultados reales pueden variar
Datos de archivo
basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar