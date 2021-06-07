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    • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica. Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica. Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

      Philips Sonicare 2100 Series Cepillo dental eléctrico sónico

      HX3651/11

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

      La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente hasta 3 veces más placa* que un cepillo dental manual.

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      2100 Series
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      2100 Series

      Cepillo dental eléctrico sónico

      total

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      Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

      Elimina hasta 3 veces más placa*

      • Tecnología sónica
      • QuadPacer y SmarTimer
      • Diseño compacto y ergonómico
      • Duración de la batería: 14 días
      Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

      Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

      Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.** Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.

      Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual*

      Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual*

      Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor** la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.

      Seguro y suave de usar

      Seguro y suave de usar

      El cepillo dental Sonicare te proporciona una limpieza a fondo sin molestar a dientes y encías. Las suaves pero potentes vibraciones sónicas proporcionan una limpieza excepcional sin perjudicar dientes y encías.

      Optimiza el cepillado con SmarTimer y QuadPacer

      Optimiza el cepillado con SmarTimer y QuadPacer

      El temporizador SmarTimer de 2 minutos y el QuadPacer de 30 segundos te guían en el cepillado durante el tiempo recomendado en todas las zonas de la boca para garantizar una limpieza completa.

      El diseño ergonómico facilita la sujeción y el uso del cepillo dental

      El diseño ergonómico facilita la sujeción y el uso del cepillo dental

      El diseño compacto, ligero y ergonómico hace que sujetar y usar el cepillo dental sea muy fácil para conseguir una limpieza increíble sin ningún esfuerzo.

      Duración de la batería de 14 días

      Duración de la batería de 14 días

      La batería dura hasta 14 días, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que tengas que cargarla.

      Programa EasyStart para facilitar la transición

      Programa EasyStart para facilitar la transición

      Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

      Adiós, adaptador. Hola, USB.

      Adiós, adaptador. Hola, USB.

      Los adaptadores de corriente pueden parecer poca cosa, pero sumados, sus plásticos tienen un gran impacto en el medio ambiente. Al cambiar al cargador USB solo en el Philips Sonicare serie 1000-4000, podemos utilizar hasta 189 210 kg menos de plástico cada 4 años. Es mucho, ¿verdad?

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Tensión
        5 V de CC

      • Especificaciones técnicas

        Pila
        Recargable
        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        14 días*****
        Tipo de batería
        Iones de litio
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla <0,5 W

      • Diseño y acabado

        Color
        Sugar rose

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Fácil de usar

        Indicador de batería
        El indicador muestra el estado de la batería
        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Sistema de cabezal de cepillado
        Cabezales de cepillado fáciles de montar

      • Piezas incluidas

        Mango
        Serie 1 2100
        Cabezal de cepillado
        1 C1 ProResults estándar
        Cargador
        1

      • Rendimiento de limpieza

        Rendimiento
        Elimina hasta 3 veces más placa*
        Temporizador
        QuadPacer y SmarTimer
        Velocidad
        Hasta 31.000 movimientos por minuto

      • Modos

        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional

      Badge-D2C

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      • en comparación con el cepillo manual para dientes y encías más saludables
      • Los resultados reales pueden variar
      • * Datos de archivo
      • ****basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar

      Ofertas exclusivas, solo para ti


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