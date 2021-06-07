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HX3651/11
Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente hasta 3 veces más placa* que un cepillo dental manual.Más información
Disponible en:
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Cepillo dental eléctrico sónico
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Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.** Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.
Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor** la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.
El cepillo dental Sonicare te proporciona una limpieza a fondo sin molestar a dientes y encías. Las suaves pero potentes vibraciones sónicas proporcionan una limpieza excepcional sin perjudicar dientes y encías.
El temporizador SmarTimer de 2 minutos y el QuadPacer de 30 segundos te guían en el cepillado durante el tiempo recomendado en todas las zonas de la boca para garantizar una limpieza completa.
El diseño compacto, ligero y ergonómico hace que sujetar y usar el cepillo dental sea muy fácil para conseguir una limpieza increíble sin ningún esfuerzo.
La batería dura hasta 14 días, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que tengas que cargarla.
Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.
Los adaptadores de corriente pueden parecer poca cosa, pero sumados, sus plásticos tienen un gran impacto en el medio ambiente. Al cambiar al cargador USB solo en el Philips Sonicare serie 1000-4000, podemos utilizar hasta 189 210 kg menos de plástico cada 4 años. Es mucho, ¿verdad?
Potencia
Especificaciones técnicas
Diseño y acabado
Servicios
Fácil de usar
Piezas incluidas
Rendimiento de limpieza
Modos
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