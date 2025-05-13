Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX3671/14
HX367BK
Disponible en
Sensor de presión
El temporizador SmarTimer de 2 minutos
Elimina hasta 3 veces más placa
Duración de la batería de 14 días
Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.** Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.
Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor** la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.
El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que se aplica, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo dental automáticamente para ayudar a proteger las encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.
4.2
de 4
746
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
TONIQUIN
13/05/2025
España
Comprador verificado
BUENO
FUNCIONA BIEN, TE AVISA DEL TIEMPO DE LIMPIEZA Y LA NECESIDAD DE CARGA
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3675/15 2x Cepillos dental eléctrico sónicos - Negro/Rosa
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3675/15 2x Cepillos dental eléctrico sónicos - Negro/Rosa
05/04/2025
España
Comprador verificado
Cepillo dental fantástico
Llevo usando el producto al menos 10 años. Ahora lo he renovado y el nuevo no desmerece en nada a su predecesor. El cambio ha resultado todo un éxito.
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3671/13 Cepillo dental eléctrico sónico - Blanco
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3671/13 Cepillo dental eléctrico sónico - Blanco
Jhosue
05/04/2024
España
Comprador verificado
Mejor que el anterior
La batería del que tenía, duraba cada vez menos. Este modelo es más ligero y más potente. Te deja los dientes más limpios. Estoy muy contento.
Ventajas
Ligero y potente
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3671/14 Cepillo dental eléctrico sónico - Negro
Esta reseña se realizó para 3100 series HX3671/14 Cepillo dental eléctrico sónico - Negro
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
en comparación con el cepillo manual para dientes y encías más saludables
Los resultados reales pueden variar
Datos de archivo
basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar