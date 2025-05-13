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  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
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Philips Sonicare 3100 seriesCepillo dental eléctrico sónico - Negro

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Reseñas | 84% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Sugar rose
Sugar rose
Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente hasta 3 veces más placa* que un cepillo dental manual.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Elimina hasta 3 veces más placa*

Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

  • Sensor de presión

  • El temporizador SmarTimer de 2 minutos

  • Elimina hasta 3 veces más placa

  • Duración de la batería de 14 días

Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.** Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.

Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual*

Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual*

Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor** la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.

El sensor de presión integrado protege los dientes y las encías

El sensor de presión integrado protege los dientes y las encías

El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que se aplica, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo dental automáticamente para ayudar a proteger las encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

746

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

13/05/2025

España

España

Comprador verificado

BUENO

FUNCIONA BIEN, TE AVISA DEL TIEMPO DE LIMPIEZA Y LA NECESIDAD DE CARGA

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3675/15 2x Cepillos dental eléctrico sónicos - Negro/Rosa

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3675/15 2x Cepillos dental eléctrico sónicos - Negro/Rosa

05/04/2025

España

España

Comprador verificado

Cepillo dental fantástico

Llevo usando el producto al menos 10 años. Ahora lo he renovado y el nuevo no desmerece en nada a su predecesor. El cambio ha resultado todo un éxito.

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3671/13 Cepillo dental eléctrico sónico - Blanco

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3671/13 Cepillo dental eléctrico sónico - Blanco

05/04/2024

España

España

Comprador verificado

Mejor que el anterior

La batería del que tenía, duraba cada vez menos. Este modelo es más ligero y más potente. Te deja los dientes más limpios. Estoy muy contento.

Ventajas

Ligero y potente

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3671/14 Cepillo dental eléctrico sónico - Negro

Esta reseña se realizó para 3100 series HX3671/14 Cepillo dental eléctrico sónico - Negro

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. en comparación con el cepillo manual para dientes y encías más saludables

  2. Los resultados reales pueden variar

  3. Datos de archivo

  4. basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar