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Cepillos dentales eléctricos
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Philips Sonicare 3100 series Cepillo dental eléctrico sónico - Negro
Asistencia
HX3671/14
HX367BK
Disponible en
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Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (5)
¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo funciona el aviso de presión del sensor de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?
Sonic electric toothbrushCargador
Philips SonicareBase de carga
Philips SonicareAdaptador de corriente USB-A
El cabezal de cepillado es difícil de colocar o quitar.
Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido
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