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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
HX3806/31
Tecnología Quad Stream
Las ondas de pulsos te guían
La exclusiva punta Quad Stream en forma de X separa el flujo en 4 chorros de agua para cubrir más área entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Consigue una limpieza más rápida y profunda sin la molestia de usar hilo dental.
Las suaves pulsaciones de agua te llevan de un diente a otro en el modo de limpieza profunda, para obtener unos resultados óptimos.
Elige la limpieza que mejor se adapte a tu sonrisa. El modo Limpieza proporciona un flujo continuo para una limpieza diaria eficaz. Usa el modo de limpieza en profundidad para una limpieza más a fondo. El nivel de intensidad ajustable se adapta a ti para mayor comodidad.
4.0
de 4
185
Reseñas
Roberta12
08/03/2023
España
El mejor limpiador
Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.
Ventajas
los cabezales y la potencia
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
AWA_90
10/02/2023
España
Deja la boca muy limpia
Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Jrrl
10/05/2022
España
Recomendable 100%
Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.
Ventajas
Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral
En un estudio in vitro. Los resultados reales pueden variar.