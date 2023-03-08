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  • Limpieza interdental renovada con tecnología Quad Stream
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Descatalogado

Philips Sonicare Power Flosser 3000Irrigador oral

HX3806/31

4
| (185) Reseñas
Limpieza interdental renovada con tecnología Quad Stream
Limpieza a fondo sin esfuerzo entre los dientes para mejorar la salud de las encías. La exclusiva punta Quad Stream limpia más superficie con menos esfuerzo para ofrecer una limpieza interdental más efectiva y sencilla en todo momento.
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Limpieza interdental renovada con tecnología Quad Stream

  • Tecnología Quad Stream

  • Las ondas de pulsos te guían

Tecnología Quad Stream para una limpieza entre los dientes más rápida y eficaz

Tecnología Quad Stream para una limpieza entre los dientes más rápida y eficaz

La exclusiva punta Quad Stream en forma de X separa el flujo en 4 chorros de agua para cubrir más área entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Consigue una limpieza más rápida y profunda sin la molestia de usar hilo dental.

La tecnología Pulse Wave te guía de un diente a uno

La tecnología Pulse Wave te guía de un diente a uno

Las suaves pulsaciones de agua te llevan de un diente a otro en el modo de limpieza profunda, para obtener unos resultados óptimos.

2 modos de limpieza interdental, 3 intensidades

2 modos de limpieza interdental, 3 intensidades

Elige la limpieza que mejor se adapte a tu sonrisa. El modo Limpieza proporciona un flujo continuo para una limpieza diaria eficaz. Usa el modo de limpieza en profundidad para una limpieza más a fondo. El nivel de intensidad ajustable se adapta a ti para mayor comodidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

185

Reseñas

08/03/2023

España

España

El mejor limpiador

Deja la boca limpísima y ya no tengo que usar hilo dental. El cabezal de la cruz limpia mejor que ninguno que haya probado. Muy recomendable.

Ventajas

los cabezales y la potencia

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

10/02/2023

España

España

Deja la boca muy limpia

Sin duda es el final perfecto de cada cepillado ya que me noto la boca limpísima y sin necesidad de usar el hilo dental. Muy contenta con este producto, manejable, fácil de usar, le he comprado otro igual a mi madre :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

10/05/2022

España

España

Recomendable 100%

Buscaba reemplazar el mío de siempre y mi dentista me recomendó este. Noto la diferencia desde el primer uso. La sensación de limpieza de la clínica la tienes en casa y ya no me sangran las encías.

Ventajas

Hace fácil lo tedioso y eso te ayuda a seguir una rutina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Power Flosser 3000 HX3806/31 Irrigador oral

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