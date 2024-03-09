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NUEVO Next-Generation DiamondClean

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  • Limpieza ultra sensible. Confort ultra suave.
  • Limpieza ultra sensible. Confort ultra suave.
  • Limpieza ultra sensible. Confort ultra suave.
  • Limpieza ultra sensible. Confort ultra suave.
  • Limpieza ultra sensible. Confort ultra suave.
  • Limpieza ultra sensible. Confort ultra suave.

Descatalogado

Philips Sonicare S SensitiveCabezales de cepillo sónicos estándar

HX6052/07

4.4
| (32) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Limpieza ultra sensible. Confort ultra suave.
El cabezal de cepillado Philips Sonicare S Sensitive es ideal para aquellos que buscan aliviar dientes y encías sensibles y dolorosos. Disfruta de una limpieza eficaz que cuida tus encías.
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Limpieza superior para dientes y encías sensibles

Limpieza ultra sensible. Confort ultra suave.

  • 2 unidades

  • Tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • Para dientes y encías sensibles

Elimina más placa que un cepillo dental manual

Elimina más placa que un cepillo dental manual

Se ha comprobado clínicamente que las cerdas de alta densidad y calidad eliminan más placa que un cepillo dental manual

Innovador diseño de cerdas que elimina suavemente la placa

Innovador diseño de cerdas que elimina suavemente la placa

El cabezal de cepillado Philips Sonicare para dientes sensibles incluye cerdas ultrasuaves para una limpieza delicada y eficaz. Las cerdas anatómicas se adaptan a la forma de los dientes para que disfrutes de una experiencia de cepillado ultrasensible. También está disponible en un tamaño más pequeño y compacto para una limpieza precisa.

Diseño de fácil montaje para una colocación del cabezal de cepillado sencilla

Diseño de fácil montaje para una colocación del cabezal de cepillado sencilla

El cabezal Sensitive encaja perfectamente en el mango de cualquier cepillo dental Philips Sonicare, excepto en PowerUp Battery y Essence. Solo tienes que insertarlo y quitarlo para sustituirlo y limpiarlo con facilidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 4

32

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

3

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Ventajas

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Ventajas

Très souple

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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