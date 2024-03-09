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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
2 unidades
Tamaño estándar
Fácil montaje
Para dientes y encías sensibles
Se ha comprobado clínicamente que las cerdas de alta densidad y calidad eliminan más placa que un cepillo dental manual
El cabezal de cepillado Philips Sonicare para dientes sensibles incluye cerdas ultrasuaves para una limpieza delicada y eficaz. Las cerdas anatómicas se adaptan a la forma de los dientes para que disfrutes de una experiencia de cepillado ultrasensible. También está disponible en un tamaño más pequeño y compacto para una limpieza precisa.
El cabezal Sensitive encaja perfectamente en el mango de cualquier cepillo dental Philips Sonicare, excepto en PowerUp Battery y Essence. Solo tienes que insertarlo y quitarlo para sustituirlo y limpiarlo con facilidad.
4.4
de 4
32
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Ventajas
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Ventajas
Très souple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Comprador verificado
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste