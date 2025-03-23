En la caja se incluye el cepillo, dos cabezales distintos (uno para limpieza normal y otro blanqueante), el cargador que va junto con un vaso de cristal y un estuche de viaje que también funciona como cargador. El cepillo, para ser sencillamente blanco, es muy bonito y elegante. El tacto es suave pero no resbala nada, ideal para sujetarlo durante el cepillado. Su peso es perfecto para mantenerlo en la posición correcta pero sin cansar la muñeca. Su forma favorece mucho el agarre adecuado y poder moverlo con facilidad dentro de la boca. Su uso no ofrece ninguna complicación. Eso sí, tenemos que tener claro que se trata de un cepillo vibratorio, no rotacional, y las primeras veces hay que acostumbrarse un poco al cambio. Ofrece 4 programas de limpieza (Limpieza, Blanqueamiento, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad) y 3 niveles de intensidad a elegir (baja/media/alta). También permite descargarte una app y conectarla al cepillo para ver las zonas de la boca a cepillar, donde hacer más hincapié, repasar si te has dejado alguna zona, además de tutoriales y consejos varios sobre un correcto cepillado e higiene dental. El cepillo cuenta con un indicador luminoso (morado) en la base, para avisar si estás ejerciendo demasiada presión sobre los dientes y cambia el modo de la vibración. El estuche de viaje tiene muy buena calidad, con una textura exterior símil piel muy agradable al tacto, cierre magnético, sitio para dos cabezales más el cepillo y un apartado en la base donde se guarda el cable USB de carga. Completísimo. El cargador con vaso de cristal (lavable en el lavavajillas, por cierto), es muy elegante y funciona perfectamente. Queda muy bonito en el mueble del baño. La carga del cepillo dura perfectamente dos semanas con dos cepillados al día. En cuanto a mi experiencia personal, he de decir que el primer día me quedé asombrada, casi asustada. La sensación de limpieza y pulido que deja en los dientes es brutal. Según van pasando los días y mis dientes estaban más limpios, esa sensación baja y ya se normaliza. Pero el impacto inicial es como si nunca antes te los hubieses lavado, es más, como si los tuvieses llenos de sarro hasta que descubriste este cepillo. La vibración también es algo a lo que acostumbrarse (suena como si estuvieses en el dentista), pero no molesta en absoluto incluso en el nivel 3 no afecta a mi sensibilidad dental (que es notoria). También noto mis dientes ligeramente más blancos y eso nunca me había pasado antes. Se limpia fácilmente bajo el agua y queda nuevo. La app es lo único que no me ha parecido especialmente interesante, ni muy desarrollada, solo la usé un par de días al principio. En resumen, estoy gratamente sorprendida. Me ha encantado y me quedo con él, ya no quiero usar otros cepillos. He notado diferencia abismal desde el primer día y lo sigo viendo cada día.