Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX9917/88
HX992W
20 veces más eliminación de placa*
Encías hasta 15 veces más sanas**
Sensor de presión visual
4 modos y 3 intensidades
Cada persona se cepilla los dientes a su manera. Por eso hemos diseñado este cabezal de cepillado con cerdas multiángulo para garantizar la eliminación de la placa sea cual sea tu técnica. Nuestro cabezal Todo en uno A3 garantiza una mejor limpieza, hasta 20 veces más eliminación de placa, encías 15 veces más sanas en 6 semanas y hasta el doble de eliminación de manchas en menos de 2 días que un cepillo dental manual.
Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Este cepillo dental eléctrico Sonicare cuenta con un anillo luminoso en la base que te avisa si está ejerciendo demasiada presión. Basta con apretar menos cuando se ilumine para proteger tus encías.
4.4
de 4
433
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Javirosco
23/03/2025
España
Comprador verificado
El cepillo es fácil de usar y la batería dura mcho
Limpia perfectamente y se ve en la dentadura. Me encanta lo fácil que es limpiarla
Ventajas
Su gran eficacia limpiando
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean Smart 9400 HX9917/90 Cepillo dental recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean Smart 9400 HX9917/90 Cepillo dental recargable
Embajadora_por_el_mundo
26/11/2023
España
Parte de la promoción
Expectativas ampliamente superadas
En la caja se incluye el cepillo, dos cabezales distintos (uno para limpieza normal y otro blanqueante), el cargador que va junto con un vaso de cristal y un estuche de viaje que también funciona como cargador. El cepillo, para ser sencillamente blanco, es muy bonito y elegante. El tacto es suave pero no resbala nada, ideal para sujetarlo durante el cepillado. Su peso es perfecto para mantenerlo en la posición correcta pero sin cansar la muñeca. Su forma favorece mucho el agarre adecuado y poder moverlo con facilidad dentro de la boca. Su uso no ofrece ninguna complicación. Eso sí, tenemos que tener claro que se trata de un cepillo vibratorio, no rotacional, y las primeras veces hay que acostumbrarse un poco al cambio. Ofrece 4 programas de limpieza (Limpieza, Blanqueamiento, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad) y 3 niveles de intensidad a elegir (baja/media/alta). También permite descargarte una app y conectarla al cepillo para ver las zonas de la boca a cepillar, donde hacer más hincapié, repasar si te has dejado alguna zona, además de tutoriales y consejos varios sobre un correcto cepillado e higiene dental. El cepillo cuenta con un indicador luminoso (morado) en la base, para avisar si estás ejerciendo demasiada presión sobre los dientes y cambia el modo de la vibración. El estuche de viaje tiene muy buena calidad, con una textura exterior símil piel muy agradable al tacto, cierre magnético, sitio para dos cabezales más el cepillo y un apartado en la base donde se guarda el cable USB de carga. Completísimo. El cargador con vaso de cristal (lavable en el lavavajillas, por cierto), es muy elegante y funciona perfectamente. Queda muy bonito en el mueble del baño. La carga del cepillo dura perfectamente dos semanas con dos cepillados al día. En cuanto a mi experiencia personal, he de decir que el primer día me quedé asombrada, casi asustada. La sensación de limpieza y pulido que deja en los dientes es brutal. Según van pasando los días y mis dientes estaban más limpios, esa sensación baja y ya se normaliza. Pero el impacto inicial es como si nunca antes te los hubieses lavado, es más, como si los tuvieses llenos de sarro hasta que descubriste este cepillo. La vibración también es algo a lo que acostumbrarse (suena como si estuvieses en el dentista), pero no molesta en absoluto incluso en el nivel 3 no afecta a mi sensibilidad dental (que es notoria). También noto mis dientes ligeramente más blancos y eso nunca me había pasado antes. Se limpia fácilmente bajo el agua y queda nuevo. La app es lo único que no me ha parecido especialmente interesante, ni muy desarrollada, solo la usé un par de días al principio. En resumen, estoy gratamente sorprendida. Me ha encantado y me quedo con él, ya no quiero usar otros cepillos. He notado diferencia abismal desde el primer día y lo sigo viendo cada día.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Cepillo dental recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Cepillo dental recargable
jjoseramon
19/11/2023
España
Parte de la promoción
Cepillo eléctrico extraordinario
El cepillo eléctrico es una pasada. Empezando por lo útil de su base de carga, que es un baso, y carga por inducción al dejarlo sobre el. Su estuche de viaje que es muy útil, lo lleve a un viaje de una semana y la batería no se agotó, dura muchísimo. El cepillo limpia profundamente, pero con muchísima suavidad, una de las cosas que temía era que fuese agresivo para las encías, pero todo lo contrario, desde que lo tengo, no me han vuelto a sangrar. Y por último, resaltar la aplicación, en la cual encuentras consejos, guías,... y además puedes monitorear el cepillado para no dejar atrás ninguna zona sin limpiar bien. Creo que no podría volver al cepillo tradicional después de haber usado está maravilla.
Ventajas
Suavidad y eficacia.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Cepillo dental recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Cepillo dental recargable
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
En comparación con un cepillo dental manual.
En 6 semanas frente a un cepillo dental manual.
En menos de 2 días frente a un cepillo dental manual.