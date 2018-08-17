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  • Incúlcales el hábito de un cepillado saludable
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Descatalogado

Philips Sonicare For KidsCepillo dental eléctrico sónico

HX6381/02

4.2
| (17) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Incúlcales el hábito de un cepillado saludable
Cepillo Philips Sonicare para las sonrisas de los niños
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Cepillo dental eléctrico para niños

Incúlcales el hábito de un cepillado saludable

  • 2 modos

  • Dos cabezales de cepillado

Cabezales de cepillado adecuados para cada edad para proteger los dientes de los niños

Cabezales de cepillado adecuados para cada edad para proteger los dientes de los niños

Este cepillo dental eléctrico Sonicare de Philips tiene 2 tamaños de cabezales de cepillado diseñados específicamente para limpiar suavemente los dientes y protegerlos durante las etapas clave del desarrollo

Forma antibalanceo

Forma antibalanceo

El diseño robusto del mango permite a los niños guardar el cepillo de dientes en posición vertical, así como aplicar la pasta de dientes cuando el cepillo está tumbado.

Diseño ergonómico para padres y niños

Diseño ergonómico para padres y niños

Diseñado ergonómicamente para permitir a los niños cepillarse con la ayuda de sus padres o ellos solos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

17

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

2

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Very good

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar