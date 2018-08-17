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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
2 modos
Dos cabezales de cepillado
Este cepillo dental eléctrico Sonicare de Philips tiene 2 tamaños de cabezales de cepillado diseñados específicamente para limpiar suavemente los dientes y protegerlos durante las etapas clave del desarrollo
El diseño robusto del mango permite a los niños guardar el cepillo de dientes en posición vertical, así como aplicar la pasta de dientes cuando el cepillo está tumbado.
Diseñado ergonómicamente para permitir a los niños cepillarse con la ayuda de sus padres o ellos solos
4.2
de 4
17
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
kc75
17/08/2018
United Kingdom
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
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Pikul
17/08/2018
United Kingdom
Comprador verificado
Very good
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
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Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar