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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
1 modo
1 cabezal de cepillado
La tecnología sónica patentada elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual.
El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a eliminar y reducir manchas en los dientes para que tengas una sonrisa más brillante.
Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.
4.3
de 4
1094
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Paddy
23/05/2017
España
Excelente!
No podría estar más conforme con el cepillo. Para dientes sensibles es excelente! Limpia super bien y tiene sensor que permite dedicar el mismo tiempo a cada parte de la boca. Cada 30 segundos hace una vibración para cambiar la zona. La batería dura muchísimo (15 días o más) y por tanto no es necesario ponerlo a cargar cada noche. Además avisa cuando se está por quedar sin batería y se puede usar varias veces más después del aviso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush
CAROLITO49
09/10/2014
España
Comprador verificado
MUY SATISFACTORIO
EN MIS ÚLTIMAS VISITAS AL DENTISTA SE HA QUEDADO SORPRENDIDO POR LA POCA CANTIDAD DE SARRO QUE HA ENCONTRADO EN MI BOCA. LO QUE NO ME SATISFACE EN ABSOLUTO ES QUE NO SE PUEDA CAMBIAR LA BATERIS CUANDO FALLA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
aintzanika
12/12/2013
España
me encanta
yo hace un año que lo uso y estoy encantda. antes decomprarlo usaba uno manual y la verdad que no me limpiaba de el todo bien y me sangraban mucho las emcias ya que tenia que apretar demasiado... desde que uao este ni sangro las.encias ni me gastao un dinera en pasta de dientes por que con muy poco que me de mis dientes quedan perfectos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual