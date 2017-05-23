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  • Mejor eliminación de la placa dental
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Descatalogado

Philips Sonicare EasyCleanCepillo dental eléctrico sónico

HX6511/50

4.3
| (1094) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Mejor eliminación de la placa dental
La exclusiva acción de limpieza dinámica del cepillo dental eléctrico Philips Sonicare llega de forma suave, eficaz y en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

La forma fácil de cambiar un cepillo manual por uno eléctrico

Mejor eliminación de la placa dental

  • 1 modo

  • 1 cabezal de cepillado

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

La tecnología sónica patentada elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual.

El cepillo dental Philips Sonicare ayuda a blanquear los dientes

El cepillo dental Philips Sonicare ayuda a blanquear los dientes

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a eliminar y reducir manchas en los dientes para que tengas una sonrisa más brillante.

Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

1094

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

23/05/2017

España

España

Excelente!

No podría estar más conforme con el cepillo. Para dientes sensibles es excelente! Limpia super bien y tiene sensor que permite dedicar el mismo tiempo a cada parte de la boca. Cada 30 segundos hace una vibración para cambiar la zona. La batería dura muchísimo (15 días o más) y por tanto no es necesario ponerlo a cargar cada noche. Además avisa cuando se está por quedar sin batería y se puede usar varias veces más después del aviso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush

09/10/2014

España

España

Comprador verificado

MUY SATISFACTORIO

EN MIS ÚLTIMAS VISITAS AL DENTISTA SE HA QUEDADO SORPRENDIDO POR LA POCA CANTIDAD DE SARRO QUE HA ENCONTRADO EN MI BOCA. LO QUE NO ME SATISFACE EN ABSOLUTO ES QUE NO SE PUEDA CAMBIAR LA BATERIS CUANDO FALLA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

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Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

12/12/2013

España

España

me encanta

yo hace un año que lo uso y estoy encantda. antes decomprarlo usaba uno manual y la verdad que no me limpiaba de el todo bien y me sangraban mucho las emcias ya que tenia que apretar demasiado... desde que uao este ni sangro las.encias ni me gastao un dinera en pasta de dientes por que con muy poco que me de mis dientes quedan perfectos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza

  2. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual